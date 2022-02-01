Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Ganalı mevkidaşı ile görüştü
AA, Aykut Karadağ - Güncel
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Gana Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Koramiral Seth Amoama ile bir araya geldi.
ANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Gana Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Koramiral Seth Amoama ile bir araya geldi.
Orgeneral Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Koramiral Amoama'yı Genelkurmay Başkanlığında askeri törenle karşıladı.
Törenin ardından iki komutan Genelkurmay Karargahı'nda görüştü.