Genelkurmay Başkanı Güler, Libya Genelkurmay Başkanı El-Haddad ile bir araya geldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Genelkurmay Başkanı Güler, Libya Genelkurmay Başkanı El-Haddad ile bir araya geldi

19.10.2020 17:43 | Son Güncelleme: 19.10.2020 17:47

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed El-Haddad'ı karşılaması -İkilinin poz vermesi ANKARA - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed El-Haddad ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed El-Haddad'ı karşılaması

-İkilinin poz vermesi ANKARA - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed El-Haddad ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Güler, Libya Genelkurmay Başkanı El-Haddad ile bir araya geldi
Genelkurmay Başkanı Güler, Libya Genelkurmay Başkanı El-Haddad ile bir araya geldi
Genelkurmay Başkanı Güler, Libya Genelkurmay Başkanı El-Haddad ile bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Yasmin Erbil Yavuz Bingöl İbrahim Selim
Spor Samatta Erol Bulut Ozan Tufan Serdar Aziz Rıza Çalımbay
Daha Fazla Çocuk Kıbrıs Göztepe Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Genelkurmay Başkanı Güler, Libya Genelkurmay Başkanı El-Haddad ile bir araya geldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 17:47:21. #1.14#
title