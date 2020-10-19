Genelkurmay Başkanı Güler, Libya Genelkurmay Başkanı El-Haddad ile bir araya geldi
19.10.2020 17:43 | Son Güncelleme: 19.10.2020 17:47
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed El-Haddad'ı karşılaması -İkilinin poz vermesi ANKARA - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed El-Haddad ile bir araya geldi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed El-Haddad'ı karşılaması
-İkilinin poz vermesi ANKARA - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed El-Haddad ile bir araya geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı