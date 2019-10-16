Genelkurmay Başkanı Güler, İngiliz mevkidaşı Carter ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Güler, İngiliz mevkidaşı Carter ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nick Carter ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

16.10.2019 19:16
Genelkurmay Başkanı Güler, İngiliz mevkidaşı Carter ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nick Carter ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nick Carter ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmelerin ele alındığı belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et