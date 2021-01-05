"Genelge beni bağlamaz" deyip 24. kez ceza yiyen esnafa şok

Zonguldak'ta "Korona yok" diyerek döner ve tantuni sattığı restoranında tedbirlere uymayan ve müşterilerine yemek servisi yapan esnaf daha önce 23 kez ceza yemişti. Sokağa maskesiz çıktığı için 24. kez ceza yiyen esnafın bu sefer de iş yeri 15 günlüğüne kapatıldı. Şikayette bulunan esnaf "15 gün boyunca gelirimiz yok, hakkımı arayacağım" dedi.

Çaycuma ilçe merkezinde döner ve tantuni sattığı restoranında koronavirüs tedbirlerine uymayarak müşterilerine yemek servisi yapmaya devam eden Erkan Cinbir, daha önce 23 kez ceza almıştı. Ceza kesmek için iş yerine gelen polis ve zabıta ekiplerini cep telefonuyla kayıt altına alıp 'genelge beni bağlamaz' diyen Cinbir, sosyal medyadan da tepki görmüştü.

24. KEZ CEZA YEDİ

Cezalarla ilgili suç duyurusunda bulunmak isteyen Cinbir, sokağa maskesiz çıkınca polis ekiplerince karakola götürülerek 24. kez ceza yazılan Cinbir'e bu kez de genelgeye uymadığı gerekçesiyle 15 günlük iş yeri kapatma cezası verildi.

MASKE TAKMADAN SOKAĞA ÇIKTI

Çaycuma Belediye Başkanlığı'na bağlı ekipler, Cinbir'in iş yerine gelerek geçici kapatma işlemlerini gerçekleştirmek istedi. İş yeri kapatma cezasını Çaycuma Kaymakamlığı'na yine maske takmadan giderek sormak isteyen Cinbir ile görevliler arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

"2 ÇOCUĞUM VAR"

Bir süre sonra Kaymakam ile görüşen Cinbir, kendisine İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge doğrultusunda işlem yapıldığı hatırlatılması üzerine iş yerine geri döndü. Cinbir, "Genelge bizi bağlamaz sözümüzün arkasında durmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda da Çaycuma Kaymakamlığı tarafından belediyeye iş yerimize 15 gün kapatma yazısı gönderilmiş. Sabah saatlerinde bunu sormaya gittiğimizde dışarı çıkartıldık. Bunun peşine Kaymakam beyle gittik görüştük. Kaymakam bey de genelgelere baktığını, İçişleri Bakanlığı genelgesini uygulamak zorunda olduğunu söyledi. Bizim de genelgelere uymamız gerektiğini söyledi. Ben de kendisine 2 çocuğum ve yanımda çalışan insanlar olduğunu söyledim. '15 gün boyunca gelirimiz yok, ekmeğimiz yok' dedik. Bu konuda kendilerinden bir şey bekledik. Biz bu işten asla memnun değiliz. Kendi insanlarına düşman olan yönetim şekli hiçbir şekilde yok. Ben bu davadan asla geri vites yapmayacağım. Sonuna kadar anayasal hakkımı sürdüreceğim. Belediye ekiplerince bu yazı bize tebliğ edildi. Kaymakamlık bu yazıyı iletmese belediye nereden bilecek. Yasal mevzuatı inceleyip yasal işlemlere başlayacağız" diye konuştu.

Esnafın iş yeri ise 15 günlüğüne geçici olarak kapatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı