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Yüksekova'da Ramazan Bayramı'nda Mezarlık Ziyareti

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar mezarlıklara akın etti. Vefat eden yakınlarının mezarlarını ziyaret eden vatandaşlar, bayram namazının ardından dua etti.

Yüksekova'da vatandaşlar mezarlıklara akın etti

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle vatandaşlar mezarlıklara akın etti. İlçenin Orman ve Akalın mahallelerinde bulunan mezarlıklar, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar tarafından ziyaret edildi. Bayram namazından sonra camilerden çıkan vatandaşlar, vefat eden yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek dua etti. Yakınlarının mezarları başında dua eden vatandaşlar, bayramlarda ilk işlerinin mezarlık ziyareti yapmak olduğunu aktardılar.

Yüksekova'da Ramazan Bayramı'nda Mezarlık Ziyareti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Genel
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