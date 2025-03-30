Yüksekova'da Bayram Namazı Coşkusu
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde vatandaşlar, Ramazan ayının sona ermesiyle bayram namazı için camilere akın etti. İmam Halil Akdoğan, cemaatle birlikte namaz kıldıktan sonra vaaz vererek bayramın önemini vurguladı.
Yüksekova'da bayram namazında vatandaşlar camileri doldurdu
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Ramazan ayının bitmesiyle vatandaşlar bayram namazı için camileri doldurdu.
Tüm Türkiye'de olduğu Yüksekova ilçesinde de hüzünle biten Ramazan ayının ardından vatandaşlar bayram namazında buluştular. Yüksekova ilçesinin Mezarlık Mahallesi'nde bulunan H. Mehmet Özyılmaz camisinin İmamı Halil Akdoğan, günün anlam ve önemine değinerek hadislerle cemaate vaaz verdi. İmam Akdoğan, verdiği vaazdan sonra cemaatle bayram namazı kılındı.
Namazdan sonra cemaat birbirleriyle bayramlaşmanın ardından ilk ziyaretlerini yapmak için yakınlarının mezarlarına gittiler.