Yayla Komşusu Tilkiyi Besleyen Adamın Şefkati

Yayla Komşusu Tilkiyi Besleyen Adamın Şefkati
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Yayla Komşusu Tilkiyi Besleyen Adamın Şefkati
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Hatay'da Cemal Çevik, altı aydır beslediği tilki ile kurduğu bağdan bahsederek, 'Tilkiler acıktıklarında bir çocuk gibi bizim yolumuzu gözlüyor' diyerek hayvanlara olan sevgisini ifade etti. Doğadaki bu sevimli hayvanları besleyerek onlarla aile gibi olduklarını belirtti.

'Tilki acıktığında bir çocuk gibi bizim yolumuzu gözlüyor' diyen adam 6 aydır yayla komşusu olan tilkiyi besliyor

Tilkiyi besleyen Cemal Çevik :

"Bir aile gibi olduk onlarla biz, onlar doğasından mutlular biz de onlara hayat şartlarına göre yardımcı oluyoruz"

HATAY - Hatay'da yaylada yiyecek bulmakta güçlük çeken tilkiyi beslemeye başlayan Cemal Çevik, 6 aydır tilkiyi beslemeye devam ediyor. Şefkati ve merhametiyle yürekleri ısıtan Çevik, "Tilkiler acıktıklarında bir çocuk gibi bizim yolumuzu gözlüyor" diyerek hayvanın kendisine olan ilgisini dile getirdi.

İskenderun ilçesi Sarıseki Mahallesine bağlı Haymaçınar mevkiinde yayla evi bulunan Cemal Çevik, doğada yaşayan tilkiyi beslemeye başladı. Bölgenin ıssız olması ve çok fazla yerleşim yeri olmaması dolasıyla tilkiyle arasındaki bağ gelişen Çevik, yaz mevsiminde akşamları düzenli olarak tilkiyi besledi. Havaların soğumasıyla birlikte yayla evini pek kullanmamaya başlayan Çevik, doğadaki tilkiyi unutmadı ve hafta sonları gölgeye gittiğinde hayvana da yem vermeye devam etti. Yaklaşık 6 aydır tilkiyi besleyen ve 'Tilkiler acıktıklarında bir çocuk gibi bizim yolumuzu gözlüyor' diyen Çevik, merhametiyle yürekleri ısıttı. Zaman zaman hayvanları beslediği anları kayıt altına alan Çevik, yaptığıyla takdir topluyor.

"Beslediğimiz tilki bizim yayla komşumuz"

6 aydır her tilkiyi beslediğini ifade eden 47 yaşındaki Cemal Çevik, "Beslediğimiz tilki bizim yayla komşumuz. Tilkinin yuvasını benim oğlum buldu, biz de her gün akşamları yemek götürüyorduk tilkiye, sürekli et ve tavuk gibi yiyecekler götürünce hayvanlar bize alıştılar. En son pikniğe gittiğimizde eve dönerken biraz kemik götürdük onlara ve baktık halen orada bizi bekliyordu. Sevimli hayvanlar çok seviyorum. Tilki acıktığında bir çocuk gibi bizim yolumuzu gözlüyorlar. Biz de onlara her hafta gittiğimizde kendi imkanlarımızla ne varsa götürüyoruz, onları beslemeye çalışıyoruz. Yaklaşık altı aydan beri bu tilkiyi besliyorum. Yaylada olduğumuzda günlük besliyorduk onları, şu anda yayladaki evimizden merkeze geldiğimiz için hafta sonları gidiyoruz. Bu hafta sonu tekrar gideceğim bu defada et ve kemik götüreceğim. Bir aile gibi olduk onlarla biz, onlar doğasından mutlular biz de onlara hayat şartlarına göre yardımcı oluyoruz. Allah'ın bir lütfu diyelim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OGÜN ASLAN - Genel
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