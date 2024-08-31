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Cami inşaatı yarım kaldı, cemaat tarihi kilisede namaz kılıyor

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Gümüşhane'de bir köyde yıllar önce başlanan cami inşaatının maddi sorunlar nedeniyle tamamlanamaması nedeniyle tek odalı tarihi kiliseden camiye çevrilen bina içerisinde namaz kılmak zorunda kalan köy halkı, camilerinin bitirilmesi için destek bekliyor.

Gümüşhane'nin Torul ilçesi Güvemli Köyü sakinleri, köylerinde bulunan ve kiliseden camiye çevrilen tek odalı binanın kendilerine yetmemesi nedeniyle 2018 yılında cami inşaatına başladı. Tamamen köylülerin imece usulüyle kendi imkanları doğrultusunda yapımına başladığı caminin inşaatı ise maddi yetersizlikler nedeniyle durdu. Kiliseden camiye çevrilen bina içerisinde ibadetlerini yerine getiremeyen köy sakinleri, camilerinin tamamlanabilmesi için hayırseverlerden destek istedi.

"İMAM EVİMİZ YOK"

Maddi sorunlar nedeniyle cami inşaatının uzun süredir devam etmediğini anlatan Güvemli Köyü muhtarı Zeki Aksu, "Biz bu caminin yapımına 2018 yılında başladık, bizim şu anda kullandığımız cami kiliseden dönme. İmam evimiz yok, şadırvan ve diğer ihtiyaçları için yer yoktu. Bunların hepsini bir çatı altına almak için bir proje başlattık. Köylünün çabasıyla bu güne geldik. Fakat artık durumlar el vermiyor. Şu an yarıda kaldı. Elimizde maddi imkanlar yok. Kiliseden dönme bir camide namazlarımızı kılıyoruz fakat yetmiyor. Yardımseverler yardım ederlerse biz camimizi tamamlamak istiyoruz" dedi.

Cami inşaatı yarım kaldı, cemaat tarihi kilisede namaz kılıyor

"İNSANLAR PAZARDA SATTIKLARI ÜRÜNLERİN PARASINI CAMİYE BAĞIŞLIYOR"

Köy halkının caminin yapılması için her şeyi yaptıklarını ancak güçlerinin tükendiğini ifade eden minare ustası Hasan Yazıcı, "Biz bir ay önce buraya geldik, minareyi yapmaya başladık. Tabii biz işimize başlamadan maddi imkanlarının olmadığını söylediler, biz bunu göze alarak bu işe başladık. Gördüm ki burada muhtar çok zorlanıyor, köy halkı da camiye çok düşkün. Bu köyün herhangi bir geliri yok. Vatandaş kendi yetiştirdiği fasulyeleri pazarda satıp elde ettiği parayı gelip cami yapılsın diye muhtara veriyor. Bu inşaatı bugüne kadar getirdiler ancak bundan sonrası çok zor" diye konuştu.

Cami inşaatı yarım kaldı, cemaat tarihi kilisede namaz kılıyor

Cami inşaatı yarım kaldı, cemaat tarihi kilisede namaz kılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Gümüşhane Cemaat Torul Cami Genel Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Serkan Kaplan:

Allah Kabul etsin.

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