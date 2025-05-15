Yaralı Sincap, İş Makinesi Operatörünün Peşini Bırakmadı

Yaralı Sincap, İş Makinesi Operatörünün Peşini Bırakmadı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir makine operatörü, piknik sırasında bulduğu hasta sincabı evine götürüp iyileştirdi. Doğaya saldığı sincap, peşini bırakmayarak gençle birlikte yaşamaya başladı. Mendi, sincabıyla olan bağının tarifi imkansız olduğunu ifade etti.

Eliyle beslediği sincap, peşini bırakmadı: Yaklaşık 4 aydır peşinden ayrılmayan sincapla yaşıyor

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde makine operatörü, piknik yapmak için gittiği ormanda hasta olarak bulduğu sincapla bağ kurdu. Evine götürüp besleyerek iyileştirdiği sincap, doğaya salınmasına rağmen beslediği gencin peşini bırakmadı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir inşaatta iş makinesi operatörlüğü yapan Osman Mendi (23), 4 ay önce ailesiyle pikniğe gittiği ormanlık alanda yanına gelen ve hasta olan Sincabı elleriyle besledi. Kısa sürede bağ kuran sincap, Mendi'nin peşini bırakmadı. Mendi, hasta olan Sincabı evine götürüp besleyerek iyileştirdikten bir süre sonra yeniden piknik alanına giderek doğaya saldı. Sincap kısa süre ormanda dolaşıp yeniden Mendi'nin yanına geldi ve peşini bırakmadı. Genç, peşini bırakmayan sincapla yaşamaya başladı. Her yere onunla giden Mendi, Kalender ismini verdiği sincabıyla, inşaatta da beraber çalışıyor. Evindeki kedisiyle de bağ kuran sincap, kediyle geceleri sarılarak uyuyor.

Sincap ile arasındaki bağda bahseden Mendi, "Ailecek pikniğe gitmiştik. Daha yavruydu, küçücüktü. Yanımıza geldi, fındık falan verdim. Baktım, bana yanaştı. Ben de aldım, hastaydı eve götürdüm. Evde yürümeye falan başladı. Sonra öğrendim ki yasakmış, bırakmaya çalıştım. Bursa'da bir park varmış, oraya götürdüm. Ağaca çıktı, yaklaşık bir saat ağaçta kaldı. Ama sonra tekrar yanıma geldi. Belli ki alışmış bana, yine üstüme çıktı. Ben de tekrar eve getirdim. Evde sürekli benimle oynamaya başladı. Ben de hayvana alıştım, bırakamıyorum artık. İş makinesi operatörüyüm, benimle beraber geziyor. Geldiğinde yaklaşık iki haftalıktı. Dört aydır benimle birlikte. İnşaatlarda birlikte çalışıyoruz. İnşallah ona da operatörlük yaptıracağım. Hayvan sevgisi gerçekten bambaşka bir duygu. Ben daha önce böyle bir şey görmedim. Eskiden kediler falan vardı, tiksinirdim mesela. Ama bunda öyle bir his olmadı. Hatta bana karşılık para teklif edenler oldu, ciddi rakamlar söylediler ama vermedim. Onun yerini hiçbir şeyin doldurabileceğini sanmıyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - Genel
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