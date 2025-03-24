Yakın Hava Savunma Füze Sistemi 'Levent' Başarıyla Test Edildi

Yakın Hava Savunma Füze Sistemi 'Levent' bir atışı daha başarıyla geçti

ANKARA - Roketsan tarafından geliştirilen Yakın Hava Savunma Füze Sistemi 'Levent' bir test atışını daha başarıyla tamamladı.

Deniz unsurlarına tehdit oluşturan uçak, helikopter, İHA/SİHA, satha yakın veya yüksek irtifadan seyredebilen, ses altı/ses üstü sürate ve düşük radar kesit alanına sahip Yakın Hava Savunma Füze Sistemi Levent bir test atışını daha başarıyla geçti.

Roketsan tarafından geliştirilen Levent, güdümlü mermileri etkisiz hale getirebilecek. Elektronik taarruza karşı dayanıklı, su üstü platformlarda yüksek miktarlarda güdümlü mermi bulundurulmasına ve fırlatılmasına imkan sağlayacak lançer sistemine ve yüksek manevra kabiliyetine sahip kısa menzilli güdümlü mermiden oluşan, kısa menzilli, her hava koşulunda çalışabilen, üzerinde bulunan radar ve EOS sistemi ile hedef tespiti, takibi, hedef değerlendirmesi, hedefe angajman ve hedef imha görevlerini yerine getirebilen satıhtan havaya yakın hava savunma füze sistemi olan Levent'in başarıyla gerçekleşen test görüntüleri paylaşıldı.

11 kilometre menzile sahip Levent'in başarıyla gerçekleşen test atışları Roketsan'ın sosyal medya hesabından paylaşılarak şu ifadelere yer verildi:

"Gücümüz tarihimizden, ilhamımız cesur Levent'lerden. Mavi Vatan'da yakın hava savunmamızın etkin imha gücü olacak Levent'in bir test atışı daha başarıyla tamamlandı. Su üstü platformlarımızın gücüne güç katacak teknolojiler geliştirmeye hız kesmeden devam ediyoruz"