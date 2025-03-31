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Volkan Konak'ın Cenazesi İstanbul'a Getirildi

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Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Cenazesi İstanbul'a ulaştı ve yakınları tarafından teslim alındı. Defni yarın Trabzon'un Maçka ilçesinde yapılacak.

Volkan Konak'ın cenazesi İstanbul'a getirilerek ailesince teslim alındı

İSTANBUL - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahne aldığı sırada fenalaşarak yere yığılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak'ın cenazesi İstanbul'a getirilerek yakınları tarafından teslim alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sahne almak için giden ve bir otelde sahne aldığı sırada fenalaşarak yere yığılan 58 yaşındaki ünlü sanatçı Volkan Konak, kaldırıldığı Gazimağosa Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Volkan'ın cenazesi, uçakla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden İstanbul Havalimanı'na getirildi. Konak'ın cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Volkan Konak'ın cenazesi yarın Levent Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT YILDIRIM - Genel
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