Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından 150 çocuk için sünnet töreni yapıldı

Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından 150 çocuk için sünnet töreni yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Vakıflar İkinci Bölge Müdürlüğü tarafından vakıfların hayır şartı gereği, 150 çocuğun sünnet edildiği bir organizasyon düzenlendi. Sünnet töreninde çocuklara İstanbul'un tarihi havası teneffüs ettirildi ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından 150 çocuk için sünnet töreni yapıldı

İSTANBUL - İstanbul Vakıflar İkinci Bölge Müdürlüğü vakıfların hayır şartı gereği, 150 çocuğun sünnet edildiği bir organizasyon tertip etti. Şölen havasında geçen organizasyonda, sünnet olacak çocuklara, İslam Medeniyetinin baş şehri İstanbul 'un tarihi havası teneffüs ettirildi.

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından vakıfların hayır şartı gereği, 150 çocuk için sünnet töreni düzenlendi. Sünnet olacak çocuklar ve aileleri için boğazda gemi turu yapıldı. Üsküdar ve Boğaz'ın tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtıldığı gezide, çocuklar ve aileleri tarihe yolculuk yaptı. Aziz Mahmut Hüdai Tekkesi'nde dualar edildi. Boğaz'ın serin sularının üzerinde çay, simit, kurabiye, meyve suyu ve dondurma ikramının yanında, çocuklara yönelik yüz boyama ve Karagöz etkinlikleri düzenlendi. Ayrıca sünnet organizasyonunda çocuklara kol saati, sırt çantası ve altın hediye edildi.

Sünnet organizasyonunda konuşan İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürü Arif Özsoy, "Vakfiyeye göre 40 çocuğu sünnet ettirmek gerekiyor. Ama ihtiyaç sahibi ne kadar çocuk varsa onların tamamını sünnet ettirelim diye sistemi açtık. 150 aile bize müracaatta bulundu. Hiç ayrım yapmadan tamamı için sünnet organizasyonunu organize ettik. Ailelerimizi ve çocuklarımızı mutlu etmek için bu programda olması gereken ne varsa hepsini düşündük. Sünnette altın olmayınca olmaz, dedik. Çocuklarımızın tamamına birer altın vereceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sünnet organizasyonuna katılan çocuklardan biri, "Geldiğim için çok mutluyum, burası çok güzel bir yerdi. Sünnet olacağım için de mutluyum, çok eğlendim" dedi. Aileleri ise organizasyondan çok memnun olduklarını söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
Merkez'in yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi: Yüzde 24

Piyasaların merakla beklediği yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı
MB Başkanı Karahan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Paranın patronuna soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
İsrailli diplomatları öldüren saldırganın ilk sözleri: Ben yaptım, Gazze için yaptım

İşte İsrailli diplomatları öldüren saldırganın ilk sözleri
Vatandaş isyanda, İBB ve Pendik Belediyesi topu birbirine atıyor

10 gündür manzara bu ama iki belediye de topu birbirine atıyor
Özgür Özel'den heyecanlandıran asgari ücret çıkışı: Temmuz ayında zam alacağız

Heyecanlandıran asgari ücret çıkışı: Temmuz ayında zam alacağız
Sivrisinek ısırığı 8 yaşındaki Mehmet Emir'in hayatını kararttı

Sivrisinek ısırığı 8 yaşındaki Mehmet'i yatağa bağımlı hale getirdi
'Evi şeytanlar bastı' diyerek sinir krizi geçirdi, polisi 7 yerinden bıçakladı

"Evi şeytan bastı" diyerek kriz geçirdi, polisi 7 yerinden bıçakladı
Ferdi Tayfur'un vefat etmeden önce damadına dava açtığı ortaya çıktı

İşte Ferdi Tayfur hakkında bilinmeyen sürpriz gerçek
Eskişehir'de bulunan 5 bin yıllık ekmek aynı tarifle yeniden üretildi

Anadolu'da bulundu! Tarihte başka bir örneği yok
Galatasaray'ın kutlamalara getirmek istediği dünyaca ünlü şarkıcı ortaya çıktı

Kutlamalara getirmek istediği dünyaca ünlü isim ortaya çıktı
Dursun Özbek'ten 'Federasyon başkanı kupayı takdim etmeye gelecek mi?' sorusuna olay yanıt

"Federasyon başkanı kupayı vermeye gelecek mi?" sorusuna olay yanıt
Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'un Fenerbahçe'ye istediği hocayı açıkladı

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye çok istediği teknik adamı açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.