Uzundere'de Çığ Faciası: 350 Koyun Uçurumdan Düştü

Uzundere'de Çığ Faciası: 350 Koyun Uçurumdan Düştü
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Uzundere'de Çığ Faciası: 350 Koyun Uçurumdan Düştü
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Erzurum'un Uzundere ilçesinde meydana gelen çığ faciasında, 350 koyun uçurumdan düştü. Arama kurtarma çalışmalarında 150 koyun kurtarılırken, 60 koyunun ise telef olduğu belirlendi. Köylüler kayıplarını telafi etmek için seferber oldu.

Uzundere'de çığ faciası: 350 koyun uçurumdan düştü

ERZURUM - Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi'nde meydana gelen çığ faciası, köy halkını yasa boğdu.

Yayladan köy merkezine indirilmek üzere yola çıkarılan Bayram Özçiçek'e ait 350 koyun, yoğun kar yağışı ve çığın etkisiyle uçurumdan düştü. Olayın ardından tüm köylü seferber olarak koyunları arama çalışmalarına başladı. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda yaklaşık 150 koyun sağ olarak kurtarılırken, 60 koyunun ise telef olduğu belirlendi. Geriye kalan koyunlara ulaşmak için köylülerin yoğun çabası devam ediyor. Bölgedeki olumsuz hava şartları çalışmaları zorlaştırırken, köy halkı hem maddi hem manevi olarak büyük bir kayıp yaşıyor. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için bölgeye ekip sevk edildiğini bildirdi.

Mahalle Muhtarı Fahri Sağlam, çoban koyunları getirirken çığdan uçuruma düştüğünü 350 koyundan 40-50'sinin telef olduğunu söyledi. Mahalle sakinlerinden Muhlis Barış ise komşularının koyunlarını kurtarmak için seferber olduklarını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TANER SARI - Genel
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