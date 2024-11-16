Üsküdar'daki Kaçak Villa İnşaatı Havadan Görüntülendi

Üsküdar'daki Kaçak Villa İnşaatı Havadan Görüntülendi
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Üsküdar'daki Kaçak Villa İnşaatı Havadan Görüntülendi
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından durdurulan Üsküdar'daki kaçak villa inşaatında iş makinesiyle çalışmalar devam ediyor. Villanın görüntüleri dron ile kaydedildi.

Boğaz'a nazır kaçak villada yapılan çalışmalar böyle görüntülendi

İSTANBUL - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kaçak yapı olduğu belirlenen ve bir dönem suç örgütü lideri Adnan Oktar tarafından kullanılan Üsküdar'daki villa inşaatının son hali havadan görüntülendi. Villada ve villanın olduğu arazide çok sayıda işçinin olduğu ve iş makinesiyle çalışma yapıldığı görüldü.

Rus oligark Boris Borisenko'nun üzerine tapulu olduğu ve daha öncesinde suç örgütü lideri Adnan Oktar tarafından kullanılan yapının yer aldığı arazideki çalışma, geçtiğimiz aylarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yasal düzenlemelere aykırı faaliyet gerçekleştirildiği gerekçesiyle durdurulmuştu. Yapılan denetimler sonrası Adalet Bakan Yılmaz Tunç ise "imar kirliliğine neden olma" suçundan resen soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Üsküdar'da Vaniköy Öngörünüm Bölgesi'nde yer alan yapının son hali dron ile görüntülendi. Görüntülerde yapının branda ile kapatıldığı, arazide işçilerin çalışma yaptığı ve çalışmalarda iş makinesi kullanıldığı görüldü. Ayrıca arazide molozları çuvallara koyularak istiflendiği görüntülere yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA - Genel
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