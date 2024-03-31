Ünlü sanatçı Candan Ercetin Sandık Kurulu Üyesi oldu

Şarkıları ve yorumuyla uzun yıllardır adından söz ettiren usta sanatçı Candan Erçetin, yerel seçimlerde Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya başladı.

Sanatçı Beşiktaş Lütfi Banat Ortaokulu'nda Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaparken görüntülendi. Sabah oy kullanmak üzere okula gelenler, sandık başında Candan Ercetin sürprizi ile karşılaştı. Candan Erçetin'in Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı anlar kameralara yansıdı.

ZARFA 4 OY PUSULASI KONULUYOR

Yerel seçimler için İstanbul'da saat 08.00 itibarıyla seçmenler sandık başına gitmeye başladı. 4 oy pusulası olması nedeniyle vatandaşların oy kullanacakları sınıfların kapılarında uzun süre bekledikleri ve bunun da yoğunluğa neden olduğu görüldü.