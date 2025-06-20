Ummanlı Kafile Trabzon'dan Ülkelerine Dönüyor

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İsrail'in saldırıları nedeniyle İran'dan tahliye edilen Umman vatandaşları, Trabzon Havalimanı'ndan ülkelerine dönmek üzere uçakla yola çıktı.

İran'dan tahliye edilen Ummanlı kafile uçakla Trabzon'dan ülkelerine dönüyor

TRABZON - İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın karşılık vermesiyle bölgedeki güvenlik durumu giderek kötüleşirken, Umman Sultanlığı İran'daki vatandaşlarını tahliye etmeye devam ediyor. Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan tahliye edilen Umman vatandaşları otobüsle geldikleri Trabzon'dan havayoluyla memleketlerine dönüyor.

İran hava sahasının uçuşlara kapatılmasıyla birlikte birçok ülke vatandaşlarını kara yoluyla tahliye yoluna gitti. Bu kapsamda Umman, İran'da bulunan vatandaşlarını tahliye etmek üzere Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'na otobüs gönderdi. Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Umman kafilesi, otobüsle Trabzon'a geldi. Trabzon Havalimanı Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali önünden otobüslerden inen Umman kafilesi, Dış Hatlar Terminali önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Trabzon'da turistik amaçlı bulunan Umman vatandaşlarının da yer aldığı dönüş kafilesinde toplam 288 kişi bulunurken, Ummanlılalar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından peronda kendilerini bekleyen uçağa bindiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN KÖSE - Genel
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