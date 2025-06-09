Türkiye'nin Kurban Dayanışması Afrika'ya Ulaştı

Türkiye'den Afrika'ya uzanan Kurban dayanışması

ADANA - Adana'nın Feke ilçesinde görev yapan İmam Hatip Muhammed Doğaç, Türkiye Diyanet Vakfı'nın Kurban organizasyonuna katılarak, Türkiye'den vekalet yoluyla gönderilen kurban bağışlarını Afrika'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Kurban dağıtımının ardından Türk din görevlileri, Afrikalı çocuklarla futbol maçı yaptı. Maç sırasında Türk bayrakları açılırken, Türkiye'ye selam gönderildi.

Diyanet vakfı organizasyonunda görev alan İmam hatip Muhammed Doğaç Afrikalı aileler ve çocuklarla bir araya gelerek kurban paylarını teslim etti. Afrika Gana'da 9 bölgede bin 405 büyükbaş kurban, 9 bin 835 hisse paylar halinde dağıtıldı.

Doğaç, "Vakfa emanet edilen vekalet edilen kurbanları, aziz vatandaşlarımızın emanetlerini vatandaşlarımıza teslim ettik. Bizlere vekalet edilen kurbanları rabbim kabul eylesin. Afrika Gana'da kırsal köylerdeki etleri dağıttık burada futbol oynayan çocuklarımızla ay yıldızlı bayrağımız gölgesinde çocuklarımızla bir araya gelip oyunlar oynadık" dedi.

Organizasyon boyunca Afrika'daki çocuklar ve ailelerle kurulan gönül köprüleri, hem bölge halkını hem de görevli din görevlilerini duygulandırdı. Renkli görüntülere sahne olan buluşmalar, kurbanın sadece et değil, kardeşlik ve dayanışma anlamına geldiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Çocuklarla futbol maçı da yapıldı.