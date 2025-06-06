Türkiye'nin İHA-SİHA Kahramanları Bayramda Görev Başında

Türkiye'nin İHA-SİHA Kahramanları Bayramda Görev Başında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı'nda Türkiye'nin savunma gücüne katkı sağlayan İHA ve SİHA pilotları, 7/24 görevlerine devam ediyor. Yurt içi ve sınır ötesinde kesintisiz operasyon yürüten İHA-SİHA ekipleri, milli güvenlik için özveriyle çalışıyor.

Türkiye'nin gururu İHA-SİHA pilot ve yer destek ekibi bayramda görev başında

MUĞLA - Kurban Bayramı'nın getirdiği tatil ve huzur ortamında milyonlarca vatandaş sevdikleriyle bir araya gelirken, Türkiye'nin savunma gücünün en önemli unsurlarından biri olan İHA (İnsansız Hava Aracı) ve SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) sistemlerini yöneten kahramanlar, bayramda da görevlerinin başında.

Türk mühendisliğiyle geliştirilen ve savunma sanayisinde dünya çapında ses getiren İHA ve SİHA'lar, yurt içi ve sınır ötesinde kesintisiz olarak gözetleme, keşif ve operasyon görevlerini sürdürüyor. Bu yüksek teknolojili sistemleri yöneten pilotlar ve yer destek ekipleri, Kurban Bayramı boyunca da 7 gün 24 saat esasına göre mesailerine devam ediyor.

Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığında görevli İHA ve SİHA pilotları Kurban Bayramında 'Mavi Vatan' ve 'Yeşil Vatan'ın güveni ve bu topraklarda yaşayan vatandaşların huzuru için kesintisiz olarak 7/24 görevlerini başında. İHA ve SİHA pilotlarının yanında teknik ve yardımcı personel de Kurban Bayramını sevdiklerinden uzakta görevlerinin başında geçiriyor.

Güvenlik güçlerinin sahadaki en büyük destekçilerinden biri haline gelen İHA ve SİHA'lar, terörle mücadeleden sınır güvenliğine, afet anlarından arama-kurtarma çalışmalarına kadar birçok alanda aktif olarak görev alıyor. Bu operasyonların başarısında, sistemleri yöneten teknik personelin ve pilotların özverili çalışmaları büyük pay sahibi.

Bayramda da görevlerini büyük bir sorumluluk bilinciyle sürdüren İHA-SİHA ekipleri, 'Vatan nöbeti bayramda da sürer' anlayışıyla hareket ediyor.

Milli savunmanın dijital gözü haline gelen bu sistemler, Türkiye'nin caydırıcı gücünü artırmaya devam ederken, bu başarıda emeği geçen mühendisler, teknisyenler ve pilotlar, milletin gurur kaynağı olmayı sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR TOSUN - Genel
Saadet Işıl Aksoy 3 buçuk dakika boyunca soğuk su küvetinde kaldı

Güzel oyuncu trendlere uydu! Yüzündeki şok ifadesine dikkat
Bakan Yerlikaya: Arefe gününde 23 bin 275'ine hız ve radar işlemi yapıldı

Kaç araca radar cezası kesildi? Merak edilen cevap Yerlikaya'dan geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızgın boğa kasaba hayatının kabusunu yaşattı

Yere düşürdüğü kasaba defalarca boynuz darbeleri indirdi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine bayram telefonu

DEM Parti'den şehit Eren Bülbül'ün annesine sürpriz telefon
Yarım asırlık gelenek! Bayram namazına gelmeyenleri buz gibi suda uyandırıyorlar

Bayram namazına gelmeyenleri sıcak yataklarından alıp...
Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası

Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası
Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı

Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı
Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu

Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu
Suudi Arabistan'dan Avrupa'ya! Yüzde 90 daha az maaşla döndü

Suudi Arabistan'a gittiği için eleştiriliyordu, Avrupa'ya geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.