Travmalı Kedilerin Sosyalleşme Süreci Başladı

Travmalı Kedilerin Sosyalleşme Süreci Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da travmatik geçmişleri olan üç kedi, veteriner teknikeri Yağmur Denli'nin yürüttüğü adaptasyon süreciyle sosyalleşiyor. Kedilerin bireysel ve sosyal anlamda sağlıklı bağlar kurmaları amaçlanıyor.

Travmatik geçmişleri olan kediler sosyalleşiyor

ANKARA - Farklı sahipler tarafından evlat edinilen ve çeşitli travmalar yaşayan üç Kedi, aynı evde bir araya getirilerek sosyalleştiriliyor. Kediler, veteriner teknikeri ve fizyoterapist Yağmur Denli tarafından yürütülen adaptasyon süreciyle hem birbiriyle hem de insanlarla sağlıklı bağlar kurmaya hazırlanıyor.

Üç kedinin de farklı zamanlarda sahiplenildiğini ve geçmişlerinde yer değişikliği, sahip değişikliği gibi nedenlerle psikolojik sorunlar yaşadığını belirten Denli, "Hepsinin ayrı ayrı travmaları var. Bu da onların hem bireysel hem de sosyal anlamda içe kapanık olmalarına neden olmuştu. Şimdi onları aynı evde bir araya getirerek hem bireysel olarak asosyalliklerini yenmelerini hem de birlikte yaşamaya adapte olmalarını hedefliyoruz" dedi.

"Leo ilk günlerde oldukça hırçındı"

Yaklaşık iki haftadır birlikte olan kedilerin, ilk günlerde yan yana bile gelmekte zorlandıklarını aktaran Denli, "Özellikle Leo biraz daha agresifti. Diğer kedilere karşı saldırgan tavırlar sergiliyordu. Ancak zamanla bir arada vakit geçirmeye, birlikte uyumaya ve aynı kaptan mama yemeye başladılar. Henüz tamamen iç içe değiller ama ciddi bir ilerleme kaydettik" ifadelerini kullandı.

Tek gözü olmayan engelli kedi Leo'nun, başlarda en tepkisel davranışları sergilese de süreç içerisinde en sosyal kedi haline geldiğini vurgulayan Denli, "İlk başta kavga ediyor, yan yana bile duramıyorlardı. Şimdi ise aynı ortamda bulunabiliyorlar" dedi.

"Ev ortamına geçiş için hazırlık yapılıyor"

Denli, kedilerden birinin kısa süreliğine evciğe çıkacağını belirterek, adaptasyon sürecinin ev ortamında da devam edeceğini kaydetti. "Evde de seanslarımızı sürdüreceğiz. Birbirlerine güvenmeleri, oyun oynamaları, birlikte vakit geçirmeleri için ortam oluşturuyoruz. Oyun oynamaya istekli değiller ama ilgilerini dağıtarak sosyal gelişimlerini destekliyoruz" diye konuştu.

Süreç boyunca kedilerin hem birbiriyle hem de insanlarla sağlıklı ilişkiler kurması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT ALDI - Genel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmaray'da çocuklarının gözü önünde darp edilen baba gözyaşlarına boğuldu

Çocuklarının gözü önünde darp edilen baba gözyaşlarına boğuldu
Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın yeniden adaylığı için planı

Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın adaylığı için planı
Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko Türkiye'de kalabilir! Görüşmeler başladı

Dzeko Türkiye'de kalabilir! Süper Lig ekibi ile görüşmelere başladı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

Çocuklarının gözü önünde babayı döven eşkıyalar için karar verildi
İngiliz finans devi Standard Chartered altın fiyatlarına ilişkin yeni tahminde bulundu

Ünlü bankadan altın için çok konuşulacak tahmin
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
İsrail, sözde insani yardım maskesiyle Filistinlileri öldürmeye başladı

İsrail'den soykırıma yardım maskesi! Filistinliler bu yolla öldürüldü
İlçede sinek istilası! Sürücüler önlerini göremiyor

İlçede sinek istilası! Halk 1 metre önünü göremiyor
Çocuklarının gözü önünde dövülen baba sessizliğini bozdu

Çocuklarının gözü önünde dövülen baba sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.