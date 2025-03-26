Trabzon'da Hat Sanatı ile Gazze'ye Yardım Toplanıyor

Hat sanatı ile Gazze'ye yardım topladılar

TRABZON - Trabzon'da hat sanatçılarının yaptığı çizimler ile Filistin'e yardım toplandı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Kahramanmaraş Caddesi'nde Filistin'e destek için yardım çadırı kuran Hayrat Vakfı tarafından bir etkinlik düzenledi. Trabzon Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalında Öğretim Görevlisi Fatih Sultan Demir ve Halk Eğitim Merkezi'nden gelen hat sanatçıları tarafından Filistin'e yardım toplandı. Filistin'e yardım etmek isteyen vatandaşların isimleri hat sanatı ile yazılarak hediye edilirken, Öğretim Görevlisi Fatih Sultan Demir, hat sanatına vatandaşların ilgi gösterdiğini söyledi.

Demir, "Yardımsever insanlarımızın burada Gazze'ye yardımlarını yaparak destek veriyorlar. Bizde burada hem yardımsever kardeşlerimizin isimlerini yazarak onların yapmış olduğu desteğe bir şekilde katkı sunmuş oluyoruz. Hat sanatı Kuran dilidir. Kuran alfabesidir. Asıl mevzu zaten Kuran-ı Kerim'in yazılması mevzusudur. Kuran'a gösterilen hürmetten dolayı hat sanatına ayrıca hürmet gösterilmekte. milletimiz talep ediyor. Gelip isimlerini yazdırıyorlar. Bu vesileyle bizde Gazze'ye bir nebze olsun yardım etmiş bulunmaktayız. Fazla kalabalık olduğu için genelde vatandaşlarımızın taleplerini kırmamaya çalışıyoruz. Çadırımızın burada durmaya devam edecek. Bir etkinlik olarak bunu düzenledik. İnşallah nasip olursa inşallah ilerleyen günlerde tekrar aynı etkinliği yaparız" ifadelerini kullandı.