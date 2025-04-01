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TEM Otoyolunda Bayram Dönüşü Trafiği Durma Noktasına Geldi

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Ramazan Bayramı tatili sonrası İstanbul'a dönüş yolculuğu yapan vatandaşların TEM otoyolu Kocaeli geçişinde zaman zaman trafik durma noktasına geldi. İzmit ve Derince geçişlerinde yoğunluk yaşandı. Jandarma ekipleri sürücülerin güvenliği için önlemler aldı.

TEM otoyolunda trafik durma noktasına geldi

Bayram dönüşü trafiği havadan görüntülendi

KOCAELİ - Ramazan Bayramı tatili sebebiyle İstanbul'dan Anadolu'ya giden vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. Kocaeli geçişinde zaman zaman trafik durma noktasına geldi.

Ramazan Bayramı tatili sebebiyle Anadolu'ya giden vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. İstanbul istikametine TEM otoyolunda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Özellikle İzmit, Derince geçişlerinde yoğunluk oluştu. Tatilcilerin dönüş trafiği havadan görüntülendi. Jandarma ekipleri, sürücülerin güvenli şekilde yolculuk yapması için önlemlerini sürdürdü. Kuzey Marmara otoyolunda ise akıcı yoğunluk oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AYAYDIN - Genel
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