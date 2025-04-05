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Tekirdağ-İstanbul Yolunda Bayram Dönüşü Yoğunluğu

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9 günlük bayram tatilinin bitimine 1 gün kala Tekirdağ-İstanbul kara yolunda tatilcilerin dönüşüyle yoğun trafik oluştu. Özellikle Malkara, Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy istikametlerinde araç yoğunluğu gözlemleniyor. Yetkililer sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

Tekirdağ- İstanbul yolunda trafik yoğunluğu

TEKİRDAĞ - 9 günlük bayram tatilinin bitimine 1 gün kala Tekirdağ- İstanbul kara yolunda tatilcilerin dönüşe geçmesiyle yoğunluklar oluştu.

Bayram tatilini Trakya'nın sahil kesimleri ile Çanakkale ve Edirne gibi şehirlerde geçiren tatilciler, dönüş yoluna geçti. İstanbul'a dönüş güzergahı üzerinde yer alan Tekirdağ'da özellikle Malkara, Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy istikametinde araç yoğunluğu gözlendi. İstanbul yönünde zaman zaman trafik yavaşlarken, Polis ekipleri kavşaklar ve ana arterlerde trafiğin akışını sağlamak üzere önlem aldı.

Yetkililer, sürücüleri hız yapmamaları, trafik kurallarına uymaları ve yorgun şekilde direksiyon başına geçmemeleri konusunda uyarıyor. Dönüş trafiğinin Pazar akşam saatlerinde daha da artması bekleniyor.

Tekirdağ-İstanbul Yolunda Bayram Dönüşü Yoğunluğu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Genel
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