(TEKİRDAĞ Emniyet Müdürü Turanlı, FETÖ'nün darbe gecesinde şehit düşen Alkan'ın mezarında: 'O gece beraber savaştık'

(TEKİRDAĞ Emniyet Müdürü Turanlı, FETÖ'nün darbe gecesinde şehit düşen Alkan'ın mezarında: "O gece beraber savaştık"

TEKİRDAĞ - Polis teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Tekirdağ'da şehit mezarları ziyaret edildi, dualar okundu ve karanfiller bırakıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Süleymanpaşa ilçesinde bulunan şehit mezarları ziyaret edildi. Gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak şehitler için dualar edildi.

Ziyarette, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesi İstanbul İl Emniyet Müdürü'nün koruması olarak görev yaparken şehit düşen Münir Alkan'ın mezarı başında duygusal anlar yaşandı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, şehit Alkan'ın kabrine karanfil bırakırken, "O gece beraber savaştık" ifadelerini kullandı.

Mezarlıklarda yapılan ziyaretlerde tüm şehitlerin kabirlerine karanfiller bırakıldı. Ziyaretin ardından tören sona erdi.

Tören'e Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Ahmet Çetin ve Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün'de katıldı