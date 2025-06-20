Tekirdağ'da Karneler Mor Lavanta Tarlasında Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da Mevlana İlkokulu öğrencileri, karne heyecanını mor lavanta tarlasında yaşadı. Eğitim ve turizm işbirliği ile gerçekleştirilen etkinlikte, aileleriyle birlikte karnelerini alan öğrenciler, doğanın içinde bu mutluluğu paylaştı.

Karnelerini mor tarlada aldılar

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da karne heyecanı, lavanta kokuları arasında mor tarlada yaşandı.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Mevlana İlkokulu öğrencileri karnelerini lavanta tarlasında alarak unutulmaz bir gün yaşadı.

Lavanta bahçesinde karne sevinci

Mor lavanta tarlasında oluşturulan özel alanda öğrenciler, öğretmenlerinin elinden karnelerini aldı. Etkinliğe aileleriyle katılan öğrenciler, kurulan dekorlar önünde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Sadece karne değil, emeğin ve sevginin heyecanı da vardı"

Etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdülaziz Yeniyol, "Bu sadece karne heyecanı değil; öğrenmenin, emeğin, sevginin heyecanıydı. Anneler ve babalarla birlikte yıl boyunca verilen emeğin, beraberce büyütülen sevginin heyecanını çocuklarımızla birlikte yaşadık. Karneleri hayatın içinde, doğanın içinde verelim dedik ki çocuklar doğanın kendilerine nasıl bir karşılık vereceğini görsünler, öğrensinler. Tekirdağ'da bugün 213 bin 768 öğrenci karne aldı" dedi.

"Mutlu çocuklar, başarılı bireyler"

Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ömer Faruk Karaküçük ise, "Çocuklarımız mutlu oldukça eğitimde daha başarılı oluyorlar. Bu başarılarını taçlandırmak için karne merasimini lavanta bahçesinde gerçekleştirmek istedik. Annelerin ve babaların çocuklarıyla bu mutluluğu paylaştığını görmek bizi çok mutlu etti" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Genel
İsrail'den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs'a yerleşti

İsrail'den büyük kaçış! Binlerce kişi soluğu o ülkede aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Daha önce gördüklerinizi unutun! Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti

Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti
9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi

9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
Fenerbahçe, hazırlık maçında İtalyan deviyle karşılaşacak

Fenerbahçe, hazırlık maçında İtalyan deviyle karşılaşacak
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten bikinili dans performansı

Yüsra Geyik'ten kızgın kumlarda bikinili dans
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu! Dehşet anları kamerada

Tüm anne-babaların ders çıkarması gereken görüntü
Görüntü Türkiye'den! Keklikleri rahatça öldürebilmek için yaptıkları şova bakın

Keklikleri rahatça öldürebilmek için yaptıkları şova bakın
İngiltere, İran'daki büyükelçilik personelini geri çekti

İngiltere'den İran hamlesi! Geri çağırdılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.