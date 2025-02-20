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Eksi 4 derecede süs havuzuna giren genç kızlar görenleri şaşırttı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki genç kız, eksi 4 derece hava sıcaklığında suyla dolu süs havuzuna atlayarak çevredekileri şaşkına uğrattı. O anlar ise kameralarca kaydedildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2 genç kızın, dondurucu soğukta süs havuzuna atlaması görenleri şaşırttı.

İlçede hava sıcaklığının eksi 4'e kadar düştüğü geçtiğimiz gündüz saatlerinde ilginç bir an yaşandı. Muhittin Mahallesi Eski itfaiye ışıklı dönel kavağında genç kız grubu, suyla dolu süs havuzunun başına geldi.

DONDURUCU SOĞUĞA RAĞMEN HAVUZA ATLADILAR

Aralarından iki genç kız, dondurucu soğuğa aldırış etmeyerek havuza atladı. Birbirlerini suyla ıslatan kızlar, şakalaştıktan sonra havuzdan çıkarak birkaç dakika sonra civardan ayrıldı.

Eksi 4 derecede süs havuzuna giren genç kızlar görenleri şaşırttı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR - Genel
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

muhtemelen haplanmışlar

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