Taylandlı Heyet Kapıköy Gümrük Kapısı'nda Temaslarda Bulundu

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Taylandlı Heyet Kapıköy Gümrük Kapısı'nda Temaslarda Bulundu
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Taylandlı üst düzey bürokratlar ve konsolosluk görevlileri, Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan geçerek tampon bölgede kendi vatandaşlarıyla temaslarını sürdürüyor. Bölgedeki geçişlerde olağan durum devam ediyor.

Taylandlı üst düzey heyet Kapıköy Gümrük Kapısı'nda

VAN - İsrail'in 13 Haziran'da İran'a başlattığı saldırının 10'uncu gününde karşılıklı saldırılar devam ederken Taylandlı üst düzey bürokratlar ile konsolosluk görevlileri, Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan giriş yaparak tampon bölgede kendi vatandaşlarıyla temaslarda bulunmayı sürdürüyor.

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a başlattığı saldırının 10'uncu gününde karşılıklı saldırılar devam ederken, Kapıköy Sınır Kapısı'ndaki geçişlerde herhangi bir olağanüstü durum yaşanmıyor. Taylandlı üst düzey bürokratlar ile konsolosluk görevlileri, Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan giriş yaparak tampon bölgede kendi vatandaşlarıyla temaslarda bulunmayı sürdürüyor. Sınır hattındaki geçişlerde herhangi bir aksama yaşanmazken, İranlı vatandaşların ülkelerine dönüşü ve çıkış yapanların işlemleri rutin şekilde devam ediyor. Bugün de sınır kapısındaki güvenlik ve geçişlerin olağan şekilde sürdüğü gözlemlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ - Genel
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