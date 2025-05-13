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Tatvan Semalarında Gökkuşağı Görsel Şöleni

Tatvan Semalarında Gökkuşağı Görsel Şöleni
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı, bölgedeki vatandaşları mest etti. Çift gökkuşağının da görüldüğü anlar, sosyal medyada ilgiyle paylaşıldı.

Tatvan semalarında gökkuşağı manzarası mest etti

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan yağmurun ardından ortaya çıkan gökkuşağı görsel şölen oluşturdu.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan yağmurun ardından gökkuşağı ortaya çıktı. Gökkuşağı izleyen mest etti. Vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla kaydetti. Çift gökkuşağının da zaman zaman belirdiği manzara, sosyal medyada da kısa sürede ilgi gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN OKAY - Genel
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