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Tatvan'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde sabah saatlerinde başlamış olan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili olurken şehir merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkilemeye başladı. Yetkililer olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıyor.

Tatvan'da Kar Yağışı Etkili Oluyor

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürüyor. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan yağış, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü. Kar kalınlığının bazı noktalarda arttığı gözlemlenirken, şehir merkezinde de yağış günlük yaşamı olumsuz etkilemeye başladı.

Yetkililer muhtmel olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu. Kar yağışının gün içinde ve akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP GÖKHAN KILIÇ - Genel
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