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Taksim'de 1 Mayıs İçin Güvenlik Önlemleri Alındı

Taksim'de 1 Mayıs İçin Güvenlik Önlemleri Alındı
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı ve çevresinde güvenlik bariyerleri yerleştirildi ve çok sayıda polis sevk edildi.

Taksim'de 1 Mayıs nedeniyle güvenlik önlemi alındı

İSTANBUL - Taksim Meydanı ve çevresinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi güvenlik önlemi alındı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı ve çevresine güvenlik bariyerleri yerleştirildi. Kutlamalara kapalı olan meydana çok sayıda polis bariyeri sevk edildi. Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın çevresi tamamen bariyerlerle kapatılırken, bazı bariyerler de bölgede hazır şekilde bekletiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜHEDA KIROĞLU - Genel
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