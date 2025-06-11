Sülük Toplamak İçin Kaybolan Kişi Dronla Kurtarıldı

Sülük toplamak için gidip kayboldu, dronu takip edip kurtuldu

BURSA - Bursa İl Jandarma Komutanlığı, sülük toplamak için Uluabat Gölü sazlıkları arasında kaybolan kişiyi, dron desteğiyle buldu. Dronu takip eden sülükçü, bu şekilde karaya varmayı başardı.

Olay, Bursa'nın Karacabey ilçesi Uluabat Gölünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.I., sülük yakalamak maksadıyla girdiği sazlık alanda kayboldu. Yönünü bulamayan sülükçü, kaybolduğunu bildirdi. İhbar üzerine göle gelen Nilüfer Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, kaldırdıkları dron ile şahsa ulaştı. Yönünü kaybeden O.I.'nın karadan yaklaşık 2 kilometre uzaklaştığı ve kıyıya gelemediği tespit edildi.

Dronu takip eden O.I, sazlıklardan bu şekilde kurtulmayı başardı.