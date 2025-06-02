Sultangazi Özel Eğitim Öğrencilerinin Bilim Fuarı'nda Büyük Başarısı

Sultangazi Özel Eğitim Öğrencilerinin Bilim Fuarı'nda Büyük Başarısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi'deki Mevlana İlkokulu özel eğitim öğrencileri, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda açtıkları resim ve origami sergisiyle dikkat çekti. Öğrencilerin yetenekleri öğretmenleri tarafından desteklenirken, Abdülsamet ve Şevval, gelecekteki hayalleri hakkında da bilgi verdiler.

Sultangazi'de Özel eğitim öğrencileri TÜBİTAK 4006 sergisinde büyük beğeni topladı

İSTANBUL - Sultangazi'de Özel eğitim öğrencileri TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında açtıkları resim ve origami sergisiyle büyük ilgi topladı.

Sultangazi Mevlana İlkokulu özel eğitim öğrencileri Abdülsamet Aytimir ve Şevval Güven, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında açtıkları resim ve origami sergisiyle büyük ilgi topladı. İzledikleri videolar ve öğretmenlerinin rehberliğiyle birbirinden güzel eserler ortaya koyan öğrenciler büyük beğeni topladı.

Öğretmenlerinden tam destek

Özel eğitim öğrencileri Abdülsamet ve Şevval'in öğretmeni Saniye Toroman, öğrencilerin yeteneklerini desteklemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Toroman, "Samet ve Şevval ile daha önce de sergi düzenlemiştik. Geçen sene de benzer bir etkinliğimiz olmuştu. Bu yıl da TÜBİTAK tarafından düzenlenen sergiye katıldık. Çocuklarımızın bu sergileri yaparak takım eğitimine katkı sağlamasını istiyoruz. Samet origami konusunda çok yetenekli, Şevval ise resim yapıyor. Onların yeteneklerini sonuna kadar destekliyoruz" dedi.

Öğrencilerin sadece görsel sanatlar alanında değil, diğer derslerde de başarılı olduklarını vurgulayan Toroman, "Biz bütün derslerden eğitim veriyoruz, sadece görsel sanatlar değil. Örneğin Samet matematikte çok iyi, yani diğer derslerde de başarılılar," ifadelerini kullandı. Öğrencilerin bu yıl mezun olacaklarını belirten Toroman, mezun olduktan sonra lise hayatında bu yeteneklerini daha ileri düzeyde geliştirebilecekleri okullara katılmalarını arzu ettiklerini ekledi.

Abdülsamet'ten Origami Sanatına Tutku Origami sanatçısı Abdülsamet Aytimir, kendi eserlerini tanıtırken oldukça heyecanlıydı. "Adım Abdülsamet Aytimir. Ben origami yapıyorum. Ejderhalar, kelebekler, hayvanlar, her şeyi yapabiliyorum. Karakterler de yapıyorum. Hepsini biliyorum. Malzemelerim sayesinde videolar izleyerek yapıyorum. Hayalim öğretmen olmak. Origami'de yeni şeyler yaparak öğretmek istiyorum," diyerek geleceğe dair hedeflerini paylaştı.

Şevval'den renkli hayaller

Resimleriyle göz dolduran Şevval Güven ise, "Ressam olmayı ve oyuncu olmayı çok seviyorum. Telefonumda bir şeyler izlemeyi seviyorum. Çizgi filmleri seviyorum. Büyüdüğümde ressam olacağım. Lise ve üniversiteye gitmek istiyorum," sözleriyle hayallerini dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR - Genel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargı paketi Ahmet Türk'ü de tatmin etmedi: Hayal kırıklığı yarattı, endişelerimiz büyüdü

Ahmet Türk, büyük hayal kırıklığı yaşadı: Endişelerimiz büyüdü
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
Podyumda cesur yırtmaç! Frikik iddialarına Pınar Altuğ'dan açıklama

Podyumda cesur yırtmaç! Frikik iddialarına Altuğ'dan açıklama
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Türk futbol tarihinde benzeri olmayan sözleşme! İşte Osimhen'in Galatasaray'dan istediği para

Galatasaray'da kalmak için servet istiyor
Metin Gürcan'a casusluk suçundan 16 yıl 8 ay hapis

Partinin kurucu üyesine casusluk suçundan ağır ceza
Iğdır Üniversitesi, mezuniyet töreninde planlanan Aleyna Tilki konserini iptal etti

Mezuniyet coşkusuna gölge düştü! Üniversite geri adım attı
Oktay Kaynarca'dan soruyu bilemeyen yarışmacıya: Al şimdi eve götür

Yarışmacı kolay soruda elendi, Oktay Kaynarca kendini tutamadı
Tatilden dönen çift evlerinde yarı çıplak yabancı buldu

Tatilden dönen çift evlerinde yarı çıplak yabancı buldu
Bu nasıl anne! Çocuğunu dövdü, bağırdı, ısırdı

Bu nasıl anne! Çocuğuna yaptıkları kan dondurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.