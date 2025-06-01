Rus Heyeti İstanbul'da Ukrayna ile Görüşmelere Katıldı

Rus heyeti Ukrayna ile görüşmelere katılmak üzere İstanbul'a geldi

İSTANBUL - Rusya heyeti, barış müzakereleri çerçevesinde Ukrayna heyeti ile ikinci kez görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

Rusya ile Ukrayna arasında Şubat 2022'de başlayan kanlı savaşın hemen ardından Türkiye, Rusya ile Ukrayna'yı aynı yıl bir araya getirmişti. Geçtiğimiz mayıs ayında da yine İstanbul'da Rusya ve Ukrayna heyetleri bir araya gelmişti. Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki ikinci görüşme yarın yapılacak. Rus heyeti, Ukrayna ile görüşmelere katılmak üzere İstanbul'a geldi.