Pendik'te İlginç Mimari: Cami ve Kuran Kursu İç İçe Geçti

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Pendik'te İlginç Mimari: Cami ve Kuran Kursu İç İçe Geçti
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Pendik'te bir cami ile yanındaki Kuran kursu binası, minarenin çatısının aynı hizada birleşmesi ile dikkat çeken bir görüntü oluşturdu. Vatandaşlar, böyle bir yapıyı daha önce görmediklerini ifade ederek mimari tasarımı beğendiklerini dile getirdiler.

Pendik'te ilginç mimari: Cami minaresi ile bina iç içe

İSTANBUL - Pendik'te bulunan bir cami ile hemen yanına inşa edilen Kuran kursu binası adeta iç içe geçti. Caminin minaresiyle Kuran kursu binasının çatısının aynı hizada birleşmesi ortaya ilginç bir görüntü çıkardı.

Pendik Çınardere Mahallesi'nde bulunan ve uzun yıllardır hizmet veren caminin hemen bitişiğine yapılan Kuran kursu binasının yüksekliği, cami minaresinin şerefesiyle birebir aynı hizada oldu. Minare ile binanın en üst katının bu kadar iç içe görünmesi, bölgede dikkat çeken bir manzara ortaya çıkardı. Vatandaşlar ise daha önce böyle bir cami görmediklerini ifade etti.

"Hayatımda böyle bir cami ilk defa gördüm"

Akın Şahin isimli bir vatandaş, "Ben Türkiye'de 11-12 ilde çalıştım ama hayatımda böyle bir cami ilk defa gördüm. Farkına varınca şaşırdım, acaba hikayesi falan mı var diye düşündüm. Böyle bir cami mimarisi hiç görmemiştim. Çizen, yapan, projelendiren herkese helal olsun. Enteresan bir iş olmuş" dedi. Minarenin ilginç göründüğünü söyleyen Abdülkerim Akar, "Bence güzel olmuş. Değişik bir yapı olmuş. Eline koluna sağlık yapanların. Başarılı buldum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN - Genel
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