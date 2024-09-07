Pazarcık'ta 5 Şiddetindeki Deprem Anı Kamerada

Pazarcık'ta 5 Şiddetindeki Deprem Anı Kamerada
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Pazarcık'ta 5 Şiddetindeki Deprem Anı Kamerada
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 5,0 şiddetindeki deprem, vatandaşlara 6 Şubat'ı hatırlattı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde depremin şiddetiyle yaşanan sarsıntı ve vatandaşların panik anları yer aldı.

Pazarcık'ta deprem anı kamerada

5 şiddetindeki deprem vatandaşlara 6 Şubat'ı hatırlattı: "6 Şubat'ı bir daha hissettik"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bugün meydana gelen 5,0 şiddetindeki Pazarcık ilçesindeki vatandaşlara 6 Şubat'ı hatırlattı. İlçedeki bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde depremin şiddetiyle yaşanan sarsıntı ve vatandaşların panik anları yer aldı.

Kahramanmaraş'ta bugün sabah saatlerinde merkez üssü Pazarcık olan 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının tarafından yapılan açıklamaya göre depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Adana, Osmaniye, Gaziantep'te de hissedildi.

"Ufaktan vurunca 'eyvah gidiyoruz' dedik"

Depremin merkez üssü Pazarcık'ta yaşayan vatandaş Yusuf Gözlüklü, "O sırada oturuyorduk. Ufaktan vurunca 'eyvah gidiyoruz' dedik. Şiddeti birden arttı. Biraz daha uzun sürse Pazarcık'taki orta hasar, ağır hasarlı yerler kalmazdı. Ufak ufak sarsıntılarla daha 6 Şubat'ın korkusu atamadık. Birde bu olunca evimize girmeye korkar olduk" dedi.

"6 Şubat'ı bir daha hissettik"

Kamber Talan isimli vatandaş da depremi hissettiklerini söyleyerek, "Allah vatanımıza, milletimize bir daha göstermesin. Depremi, 6 Şubat'ı bir daha hissettik. Böyle bir felaketi bir daha yaşamayız inşallah" diye konuştu.

Öte yandan, Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde deprem bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde depremin vurmasıyla birlikte büyük bir ses duyuluyor ve sarsıntı yaşanıyor. Ardından panikleyen vatandaşların bağırmaları görüntülere yansıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ÇİFTÇİOĞLU - Genel
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