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Otomobili Muayeneden Geçen Vatandaş Zurna ile Kutladı

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Nevşehir'de otomobili muayeneden geçerek sevincini zurna ile kutlayan Yaşar Ekrem Ceylan'ın hikayesi sosyal medyada ilgi gördü. Uzun süre muayeneden kalma sorunlarıyla mücadele eden Ceylan, nihayet araç muayenesinden başarıyla geçti.

Otomobili muayeneden geçen vatandaş, sevincini zurna ile kutladı

Ekrem Ceylan:

Ön tarafı yaptırıyorum, arkada kusur çıkıyor"

NEVŞEHİR - Nevşehir'de otomobili muayeneden geçen bir vatandaş sevincini zurna çaldırarak kutladı.

Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyünde ikamet eden Yaşar Ekrem Ceylan; kullandığı aracı muayeneden sorunsuz geçince zurnayla kutlama yaptı. Yaklaşık 2 yıl önce aldığı 2 bin model aracını ilk defa muayeneye götüren Yaşar Ekrem Ceylan'ın aracında çok sayıda ağır kusur çıktı. Muayeneden kalan otomobilinin hasarlarını yaptıran Ceylan, aracını tekrar muayeneye götürdüğünde yine ağır kusurlar çıktığı için muayeneden geçemedi. Ceylan yaptığı açıklamada; "Aracımı muayene istasyonuna götürdüm fakat defalarca kaldı. Sürekli kusuru ve eksiği çıktı. Çıkan kusurlarını yaptırdım, muayene istasyonuna gittiğimizde yine kusurlar çıktı. İki üç defa denedik, olmadı. Son götürdüğümüzde de 'bu araç muayeneden geçerse zurna ile kutlayacağım' dedim. Aracım da son muayeneden kusursuz olarak geçti. Bende zurnalı kutlama yaptım" dedi.

"Aracım hep eksik" diyen Ceylan; "Ön takım, arka takım, hortumlar gibi onlarca kusur çıktı. Ön tarafı yaptırıyorum, arkada kusur çıkıyor. Onu da yaptırıyorum bu sefer lambası yanmıyor. Aracım 2 bin model. Yaklaşık iki yıldır bende" ifadelerini kullandı.

Sevincini zurna ile kutlayan Ceylan'ın görüntüleri de sosyal medyada paylaşınca videosunu milyonlarca kişi izledi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ASIM ÇAPACI - Genel
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