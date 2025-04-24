İstanbul'da korkutan bir deprem daha

İstanbul'da korkutan bir deprem daha
Bakan Kurum sayı verip uyardı: İstanbul için vakit daralıyor

Bu ifadeyi ilk kez kullandı: İstanbul için vakit daralıyor
Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı

Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Fatura kültür müdürüne kesildi
Binlerce elektrikli araç, devasa gemiyle Türkiye'ye getirildi

Devasa gemi böyle görüntülendi! Binlerce araç Türkiye'de

Otel Faciasında Hayatını Kaybeden Çocukların 23 Nisan'ı Unutulmadı

Otel Faciasında Hayatını Kaybeden Çocukların 23 Nisan'ı Unutulmadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden 36'sı çocuk 78 kişi için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı anma töreni düzenlendi. Çocuklar mezarları başında anılarak karanfillerle kutlandı.

Otel faciasında hayatını kaybeden çocukların 23 Nisan'ı karanfillerle kutlandı

BOLU - Bolu Kartalkaya'daki 36'sı çocuk 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınında hayatını kaybeden Doğan, Gültekin ve Güner ailesinin çocukları mezarları başında anıldı. Hayatını kaybeden çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 36'sı çocuk, 78 kişi hayatını kaybetmişti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Otel faciasında hayatını kaybeden Bolulu Doğan, Gültekin ve Güner ailelerin 5 çocuğu için Bolu Platformu tarafından mezarları başında anma töreni düzenlendi. Platform üyeleri ilk olarak, annesi Ceren Yaman Doğan ile otelde hayatını kaybeden Lalin Doğan için Paşaköy Mezarlığı'nda dua okuyarak mezarları başına karanfil, çelenk ve balonlar bıraktı. Törene, Ceren ve Lalin Doğan'ın eşi Rıfat Doğan, platform üyeleri ve ailenin yakınları katıldı. Faciada hayatını kaybeden bir diğer çocuklar, Yusuf Sinaneddin Gültekin (8), Muhammed Selim Gültekin (6), Bekir Sadık Gültekin ve Sümeyye Güner içinde Kılıçarslan Mezarlığı'nda anma töreni düzenleyen platform üyeleri, dua okuyarak, çocukların mezarlarına karanfil, çelenk ve balonlar bıraktı. Ayrıca 36 çocuğun isimleri tek tek okunarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramları kutlanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH SAĞIT - Genel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.