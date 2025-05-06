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Oltu'da İnfaz ve Koruma Memuruna Son Veda

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Erzurum'un Oltu ilçesinde vefat eden infaz ve koruma memuru Murat Cengiz, gözyaşları arasında toprağa verildi. 28 yıllık meslek hayatında sevilen bir isim olan Cengiz, mide kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

İnfaz ve koruma memuruna hüzünlü veda

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde vefat eden infaz ve koruma memuru Murat Cengiz gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Oltu Cezaevi'nde 28 yıldır infaz ve koruma memuru olarak görev yapan Murat Cengiz (57), bir süredir tedavi gördüğü mide kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Erzurum'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Cengiz için görev yaptığı Oltu Cezaevi bahçesinde tören düzenlendi. Törene cezaevi personeli, mesai arkadaşları ve idari yetkililer katıldı. Saygı duruşuyla başlayan törende, Murat Cengiz'in öz geçmişi okundu, helallik alındı. Mesai arkadaşlarının gözyaşlarına hakim olamadığı törende duygusal anlar yaşandı. Bayrağa sarılı tabutunu mesai arkadaşları taşıdı. Cengiz'in cenazesi, Oltu Aslanpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından binlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi. Oltu ve çevresinde sevilen bir isim olan Murat Cengiz'i son yolculuğunda sevenleri yalnız bırakmadı. Yoğun katılımın olduğu cenazede Oltulular, Cengiz'in vefatıyla büyük üzüntü yaşadı.

3 erkek çocuğu olan Murat Cengiz'in vefatı, görev yaptığı kurumda ve Oltu halkı arasında derin bir yasa neden oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DURSUN MURAT AYDIN - Genel
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