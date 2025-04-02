Erdoğan'ın 'Nevruz' talimatı sonrası AK Parti harekete geçiyor

Erdoğan'ın talimatı sonrası bir resmi tatil daha geliyor
Özel'den 'Boykot çağrısı yanlıştır' diyen Rifat Hisarcıklıoğlu'na sert yanıt

Hisarcıklıoğlu "Boykot yanlıştır" dedi, Özel'in tepkisi çok sert oldu
Akaryakıt fiyatlarına rekor zam geliyor

Akaryakıt fiyatlarına rekor zam geliyor
Putin'den 14 yıl sonra bir ilk! 160 bin erkeği askere çağırdı

Putin'den son yılların en büyük çağrısı! Mesajlar gitmeye başladı

Nemrut Dağı'nda Ramazan Bayramı Yoğunluğu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan Bayramı tatilinde Nemrut Dağı ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Günlük ziyaretçi sayısı 2 bini aştı, çoğunluğunu yerli turistler oluşturuyor.

Nemrut Dağı'nda bayram yoğunluğu

ADIYAMAN - Devasa heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı'na 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

UNESCO'nun 'Dünya Kültür Mirası' listesinde yer alan 2 bin 206 metre yükseklikte Nemrut Dağı, bayram tatilinde turistlerin uğrak noktalarından biri oldu. Kış aylarında turizme kapanan ve bu yıl 15 Mart tarihinde turizm sezonunu açan Nemrut Dağı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor.

Günlük ziyaretçi sayısı 2 bini geçti

Günlük 700-800 kişinin ziyaret ettiği Nemrut Dağı'nı bayram nedeniyle günlük yaklaşık 2 bin kişi ziyaret ediyor. Çoğunluğunu yerli turistlerin oluşturduğu kafileler, soğuk havaya aldırış etmeden zirveye tırmanıyor. Tırmanış yorgunluğu zirveye ulaşıldığında yerini heyecana bırakıyor.

Ziyaretlerle ilgili bilgi veren Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, "Nemrut tümülüsüne Ramazan Bayramı'ndan dolayı ciddi bir ziyaretçi yoğunluğu yaşanmakta. Bu tatilin girmesiyle birlikte yaklaşık her gün 2 bin kişinin ziyaret ettiği Nemrut Dağı, sütün görenleri hayrete düşürüyor. Ayrıca diğer günlerde, biz bu 15 Mart itibariyle Nemrut Dağı'nı ziyarete açtık. Fakat ilk etapta 700-800 kişi ziyaret ediyordu. Bayramın gelmesi ve tatilin 9 güne çıkmasıyla birlikte her gün 2 bin kişi ziyaret etmekte" diye konuştu.

Nemrut Dağı'nda Ramazan Bayramı Yoğunluğu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - Genel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.