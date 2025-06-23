Nemrut Dağı'nda Hafta Sonu Turist Yoğunluğu Yaşandı

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Nemrut Dağı'nda Hafta Sonu Turist Yoğunluğu Yaşandı
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UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı, Cumartesi ve Pazar günü yaklaşık 4 bin turisti ağırladı. Ziyaretçiler, gün doğumu ve gün batımında etkileyici manzarayı izleyerek anı ölümsüzleştirdi.

Nemrut Dağı'nda hafta sonu turist yoğunluğu

ADIYAMAN - UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve her yıl on binlerce turisti ağırlayan Nemrut Dağı'nda hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan 2 bin 150 rakımlı Nemrut Dağı, Cumartesi ve Pazar günü yaklaşık 4 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı. Özellikle gün doğumu ve gün batımında eşsiz bir manzara sunan Nemrut Dağı'na gelen ziyaretçiler, Kommagene Krallığı'ndan kalan dev heykeller görenleri adeta büyüledi.

Nemrut'a sabahın erken saatlerinden itibaren gelmeye başlayan turistler, zirveye yürüyerek çıktı. Güneşin doğuşunu zirveden izleyen kalabalık, o anları cep telefonlarıyla görüntüleyerek ölümsüzleştirdi. Gün batımı saatlerinde ise zirve yine dolup taştı.

Turistlerden bazıları ilk kez geldiklerini belirterek bu eşsiz manzarayı herkese tavsiye ettiklerini söyledi. Bazı ziyaretçiler ise her yıl geldiklerini ve her gelişlerinde farklı duygular yaşadıklarını dile getirdi. Turistler, herkesi bu tarihi ve doğal güzelliği yerinde görmeye davet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - Genel
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