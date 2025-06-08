Müjgan ve Macun Bayramın Yıldızları Oldu!

Müjgan ve Macun Bayramın Yıldızları Oldu!
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Çekmeköy Hayvanat Bahçesi, Kurban Bayramı'nda yavru rakun Müjgan ve bebek maymun Macun ile büyük ilgi gördü. Ziyaretçiler sabah saatlerinden itibaren yoğun ilgi gösterdi.

Yavru rakun 'Müjgan' ve bebek maymun 'Macun' bayramın gözdesi oldu

İSTANBUL - Kurban Bayramı tatilinde Çekmeköy Hayvanat Bahçesi ve Rehabilitasyon Merkezi, binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Hayvanat bahçesinin sevimli maskotları haline gelen yavru rakun Müjgan ve bebek maymun Macun, çocukların ve yetişkinlerin ilgi odağı oldu.

Çekmeköy Hayvanat Bahçesi ve Rehabilitasyon Merkezi, Kurban Bayramı tatilinde vatandaşların akınına uğradı. Bayram sabahı kapılarını açan merkez önünde, erken saatlerden itibaren uzun kuyruklar oluştu. Mesire ve piknik alanlarında yoğunluk yaşanırken, çocuklar oyun parklarında ve macera alanlarında unutulmaz anlar yaşadı. Hayvanat bahçesinin sevimli maskotları haline gelen yavru rakun Müjgan ve bebek maymun Macun ise, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Ziyaretçilerin ilgisinden memnun olduklarını belirten Park Of İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Burak Memişoğlu, yavru rakun Müjgan'ın kısa sürede sosyal medyada ün kazandığını söyleyerek, "Müjgan, merkezimizin adeta maskotu oldu. Ziyaretçilerimiz onunla fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor. Yanındaki bebek maymun Macun da insanlarla çok iyi iletişim kuruyor, özellikle çocukların favorisi." dedi.

Hayvanat bahçesindeki sosyal alanların da büyük ilgi gördüğünü belirten Memişoğlu, "Sabah 8'de kapımızın önünde bekleyen vatandaşlarımız oldu. Biz de yoğunluk karşısında mesaimizi erkene çektik. Piknik alanlarımız dolup taştı. Bayramda özellikle çocuklar için unutulmaz bir gün yaşandı. Müjgan ve Macun'un resmini çizip öğretmenine göstermek isteyen çocuklar oldu; bu geri dönüşler bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Hayvanat bahçesinin yalnızca eğlence değil, aynı zamanda rehabilitasyon merkezi olduğunun altını çizen Memişoğlu, veteriner hekim ve teknikerlerin, ziyaretçilere hayvanların yaşam öykülerini anlatarak farkındalık oluşturduğun belirtti. Çocukların, iyileşme sürecindeki hayvanlarla temas kurabildiği bu alanlar büyük beğeni topladı.

Bayram süresince hem İstanbul'dan hem de Anadolu'nun farklı illerinden misafir ağırladıklarını dile getiren Memişoğlu, bayrama özel kampanya kapsamında giriş ücretinin 600 TL'den 400 TL'ye indirildiğini söyledi. Yoğunluk nedeniyle güvenlik ve saha ekiplerinin tam kadro görev yaptığını da ekledi.

Hayvanat bahçesini ailesiyle ziyaret eden çocuklardan Hüseyin Demir, "Ben hayvanları çok seviyorum. Burada sadece kafeste duran hayvanlar yok, onlarla iç içe olabiliyoruz. Daha önce hocamız burayı önermişti. Çok mutluyum, Müjgan'ı çok sevdim" diye konuştu.

Çekmeköy Hayvanat Bahçesi ve Rehabilitasyon Merkezi, bayramın son gününe kadar ziyaretçilerine açık olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİT ARSLAN - Genel
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