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Motosikletli Plakasını Sırtına Takınca Gülümsetti

Motosikletli Plakasını Sırtına Takınca Gülümsetti
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Tekirdağ'da bir motosikletlinin yerinden çıkan plakasını sırtına takarak ilerlemesi, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. O anlar, çevredekileri gülümsetti.

Motosikletinin plakası yerinden çıkınca sırtına taktı...O anlar kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da bir motosikletlinin, yerinden çıkan plakayı sırtına takarak ilerlemesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hıdırağa Mahallesi Fatih Caddesi üzeri Unpaş mevkiinde seyreden bir motosikletlinin gülümseten görüntüsü cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Çerkezköy istikametinden Çorlu'ya giriş yapan bir motosikletlinin Hıdırağa Mahallesi Unpaş mevkiinde seyir halindeyken plakasını sırtına taktığı anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Görüntünün çekildiği esnada bir kişinin, 'Garibim plakasını düşürmüş, çantasına yapıştırmış' dediği duyuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR - Genel
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