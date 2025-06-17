Motosikletleri ile umut dağıtıyorlar

KIRKLARELİ - Türkiye'nin dört bir yanında binlerce öğrenciye ulaşan motosiklet topluluğu "1000 Motorcu 1000 Çocuk" projesi kapsamında Kırklareli Merkez Kırk Şehitler İlkokulunda öğrencilerle bir araya gelerek oyunlar oynadı, kırtasiye malzemeleri, oyuncaklar ve eğitim paketleri ve ayakkabı hediye etti.

Motosiklet topluluğu "1000 Motorcu 1000 Çocuk" projesi kapsamında Kırklareli Merkez Kırk Şehitler İlkokulunda öğrencilerle bir araya geldi. Yaklaşık 55 motosikletliler ilk olarak öğrencilere motosikletler hakkında bilgi verdi.

Daha sonra topluluk ile gelen drama öğretmeni Burcu Ceylan öğrenciler ile beden dili, hayal gücü ve grup etkileşimi gibi etkinlikler gerçekleştirdi.

Sonrasında öğrencilere alınan kırtasiye malzemeleri, oyuncaklar ve eğitim paketleri, ayakkabı ve çanta hediye edildi.

Topluluğun kurucusu ve proje koordinatörü İlker Kül projeye yaklaşık 9 yıl önce başladıklarını ifade ederek 9 bin 600'ün üzerinde çocuğa hediye dağıttıklarını söyledi.

Kül, yaklaşık 55 motosiklet ve 70 kişi ile geldiklerini aktardı.

Her şeyden önce kendi çocukluğuma iniyorum. O çocukların mutluluğunu içimde hissediyorum, onları mutu etmek bu projede beni daha da motive ediyor. Bir çocuğun hayatına dokunmak çok önemli bir şey. Onların ufuklarında geleceklerinde bir hedef sağlamak çok önemli. Hakkari'nin bir kasabasında, bir köyüne gittiğim zaman oradaki çocuk deniz görmemiş bir çocuğa başka umutlar veriyorsunuz. Çalışırsanız, okursanız, daha çok kitap okursanız okulu severseniz nerelere gelebileceklerini anlatıyoruz. Bu da hep motivasyon kaynağı oluyor" dedi.

Çocuklarla oyunlar oynadıklarını anlatan Kül, aldıkları hediyeleri dağıttıklarını söyledi.