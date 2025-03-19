MİT Başkanı Kalın'ın ODTÜ iftarına damga vuran diyalog: O sizi tanır

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencileriyle iftar yaptı. Varank, sosyal medya hesabından iftar programı görüntülerini paylaştı.

KALIN ESPRİYE KARŞILIK VERDİ

Varank, ODTÜ'lülere MİT Başkanı Kalın'ı işaret ederek, "Siz onu tanımıyorsanız bile o sizi tanıyordur" espirisini yaparken Kalın da, "İş gereği" diye eşlik etti.