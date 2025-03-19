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MİT Başkanı Kalın'ın ODTÜ iftarına damga vuran diyalog: O sizi tanır

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileriyle birlikte iftar yaptı. İftar programına AK Parti Bursa Milletvekili Varank'ın "Siz onu tanımıyorsanız bile o sizi tanıyordur" esprisi damga vurdu.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencileriyle iftar yaptı. Varank, sosyal medya hesabından iftar programı görüntülerini paylaştı.

KALIN ESPRİYE KARŞILIK VERDİ

Varank, ODTÜ'lülere MİT Başkanı Kalın'ı işaret ederek, "Siz onu tanımıyorsanız bile o sizi tanıyordur" espirisini yaparken Kalın da, "İş gereği" diye eşlik etti.

MİT Başkanı Kalın'ın ODTÜ iftarına damga vuran diyalog: O sizi tanır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - Genel
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Yorumlar (15)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

hakan fidan , ibrahim kalın gibi vatansever, ciddi, çalışkan adamlara bakıyorum sonra dönüp chp ye bakıyorum... evlere şenlik eko, özgür, ali başaran bilmem kim...

Yorum Beğen563
Yorum Beğenme424
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Haber YorumlarıYüksel Akarsu:

Akp de çok değer verdiğim isimler Hakan Fidan, İbrahim Kalın, Mevlüt Çavuşoğlu,

Yorum Beğen442
Yorum Beğenme233
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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Havalara Bak..Madem Elinde O Kadar Istihbari Bilgiler Var, Neden Bunun Patronu Hindistana Benzeyen Partizan Ulkenin Bozuk Duzeni Icin Her Firsatta DIS GUCLERIN ve Iceride MUHALEFETIN Uzerine Atiyor, Neden Geregini Yapmiyorlar ???...

Yorum Beğen236
Yorum Beğenme234
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Haber YorumlarıHüseyin Kılıç:

Ne diyyo bu

yanıt14
yanıt7
Haber YorumlarıSerkan Sever:

Gereğinin yapmış olacaklar ki Ekrem ve avanesi göz altında... Basit bir ilçenin belediye başkanı nasıl olurda bir partinin en enömli adamı haline gelebilir??? Yaptığı işlere, çalışkanlığına bakacak olursanız adam başkan seçildiği yerde durmamış zaten... Ya tatilde olur ya sektiri moktan işler için il il gezer yada yurt dışında :)

yanıt26
yanıt12
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

haksız mıyım: mit in başındayken hain fetö kalkışmasını zamanında haber alamayan kişiden mi bahsediyorsun:))

Yorum Beğen249
Yorum Beğenme149
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Haber YorumlarıHüseyin Kılıç:

Zamanında haber alındığı için gerçekleşmedi Mehmet bey hangi gözlüğünüzü kullanıyorsunuz

yanıt25
yanıt18
Haber Yorumlarısefa KURAL:

olay yaşanmadan suç sayılmaz,biraz eğitim ile geçer ama

yanıt12
yanıt6
Haber YorumlarıMeryem çelik:

aynen öyle bunlar hava gazı ya ha bu adamlara yok şöyle hayranım diyen yorumlara da bakmayın bunların hepsi bankamitik memuru troller madem çok iyiler iklim kanunu Paris iklim anlaşmasını niye millete dayatıyor lar

yanıt15
yanıt7
Haber YorumlarıHakan Celik:

Allah düzenleyenden razı olsun.iftar organizasyonunun Odtü'de yapılmış olması da bir başka harika

Yorum Beğen132
Yorum Beğenme93
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