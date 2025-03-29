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Milli Savunma Bakanı Güler, Çanakkale'de Askerlerle İftar Yaptı

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK Komuta Kademesi ile birlikte Ramazan ayının son iftarını Çanakkale'deki Amfibi Kolordu Komutanlığı'nda görevli askerlerle gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Güler, Çanakkale'de Amfibi Kolordu Komutanlığı'nda görevli askerlerle iftar yaptı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK Komuta Kademesiyle Ramazan ayının son iftarını Çanakkale'de yaptı

ÇANAKKALE - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki TSK Komuta Kademesi, Ramazan ayının son iftarını Çanakkale'de Amfibi Kolordu Komutanlığında görevli askerler ile yaptı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Çanakkale'de Amfibi Kolordu Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakan Yaşar Güler ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi, Ramazan ayının son iftarını Amfibi Kolordu Komutanlığında görevli askerlerle yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA SUİÇMEZ - Genel
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