Marmara Denizi'nde Kanalisyon Suyunun Yüzeyi Kirlettiği Görüntülendi

Marmara Denizi'nde Kanalisyon Suyunun Yüzeyi Kirlettiği Görüntülendi
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İSKİ'ye bağlı Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nden Marmara Denizi'ne akan lağım suyu, denizin rengini değiştirdi ve kötü kokuya sebep oldu. Uzmanlar, müsilajın nedeninin kirlilik olduğunu vurguluyor.

İski Marmara Denizi'ne kanalizasyon suyunu böyle akıtıyor

Rengi değişen Marmara Denizi havadan görüntülendi

İSTANBUL - Avcılar'da bulunan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne bağlı Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nden Marmara Deniz'ine akan lağım suyu havadan çekilen görüntülere yansıdı. Kilometrelerce alanda etkili olan atık su denizin rengini değiştirdi.

Marmara Denizi'nde yeniden görülen müsilaj deniz ekosistemini olumsuz etkilerken, uzmanlar en önemli nedenin kirlilik olduğunu belirtiyor. Avcılar'daki İSKİ'ye bağlı Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesislerinden denize lağım suyu aktığı anlar havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Sahile yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan tesislerden akan kirli su nedeniyle çevrede kötü koku oluşuyor. Tesislerin hemen dibinden kanala akıtılan lağım suyu denize ulaştığında büyük bir renk değişikliğin sebep oluyor. Kilometrelerce alanın renginin değişmesine neden olan atık su Marmara Denizi'nin renginin çamur gibi gözükmesine neden oluyor. Öte yandan çevrede yaşayan vatandaşların kötü koku nedeniyle yetkililere şikayette bulunduğu ancak sorunun bir türlüğü çözülemediği iddia edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET FARUK SARIKOÇ - Genel
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