Maltepe'de Korkunç Kavga: Silah ve Sandalyeler Uçuştu

Maltepe'de Korkunç Kavga: Silah ve Sandalyeler Uçuştu
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İstanbul'un Maltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada sözlü tartışma hızla büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Olay anı cep telefonuyla kaydedildi.

Maltepe'de iki grup arasında kavga kamerada: Sandalyeler havada uçuştu

İSTANBUL - Maltepe'de iki grup arasında sözlü başlayan tartışma taraflardan birinin silah çıkarmasıyla tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Maltepe Feyzullah Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Marmaray çıkışında iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma başladı. Tartışma sırasında taraflardan birinin silah çıkarmasıyla ortalık bir anda karıştı. Taraflar birbirlerine tekme, yumruk ve sandalyelerle saldırdı. Kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesi ile son buldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM GÜNEY KILIÇ - Genel
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