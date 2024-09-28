Maltepe'de Drift Yapan Araçlar Cep Kamerasında

Maltepe'de drift anları kamerada

İSTANBUL - Maltepe'de iki arabanın drift yaparak seyrettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Maltepe ilçesi Gülensu Mahallesi'nde gerçekleşti. İki araç mahalle içinde drift atarak ve çevredeki insanların can güvenliğini hiçe sayarak ilerledi. Görüntülerde bir adet de silah göze çarptı. O anlar ise drift yapan aracın içinden cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.