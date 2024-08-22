Leyleklerin göçü hava trafiğini olumsuz etkiliyor

Leyleklerin göçü hava trafiğini olumsuz etkiliyor
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Leyleklerin göçü hava trafiğini olumsuz etkiliyor
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İstanbul hava sahasında leylek sürülerinin göç yolculuğu, Atatürk Havalimanı'nda kalkış trafiğini etkiledi. Pilot ile kule arasındaki telsiz konuşmaları kaydedildi.

Leyleklerin göçü hava trafiğini olumsuz etkilemeye devam ediyor

Kuş sürüsüyle karşılaşan pilotun kuleyle irtibatı kaydedildi: "Büyük bir leylek sürüsü var pistin üstünde, gerisi de geliyor"

İSTANBUL - Leylek sürülerinin yaz mevsiminin sonuna gelinmesiyle birlikte daha sıcak iklimlere dönüş yolculuğu başladı. İstanbul hava sahasında göç alarmı Atatürk Havalimanı'nda kule ile pilotun konuşması telsiz kayıtlarına yansıdı.

Leylek sürülerinin yaz mevsiminin sonuna gelinmesiyle birlikte daha sıcak iklimlere dönüş yolculuğuna başlaması, İstanbul hava sahasında göç alarmı telsiz kayıtlarına yansıdı. Atatürk Havalimanı'nda leylek sürülerinin kalkış trafiğini etkilemesi pilot ile kule görevlisi arasındaki konuşmaya yansıdı.

Atatürk Havalimanı'na iniş yaptığı sırada piste giren kuşlar nedeniyle zor anlar yaşayan pilot ile hava trafik kontrolü arasındaki telsiz konuşmaları şöyle:

"Kule: Peki efendim büyük bir leylek sürüsü var pistin üstünde, gerisi de geliyor. Birkaç dakika beklemeniz olacak.

Pilot : Anlaşıldı efendim. Biz sol tarafta takip ediyoruz bir sürü.

Kule: Şu anda kalkış hattında görüyorum bir sürü."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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