Kurtların Kış Sevinci: Sivas'ta Karla Oynayan Kurtlar

Kurtların Kış Sevinci: Sivas'ta Karla Oynayan Kurtlar
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Kurtların Kış Sevinci: Sivas'ta Karla Oynayan Kurtlar
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Sivas'ta yağan kar, kurtlar için kışın keyfini çıkarmak anlamına geldi. Kalın kürkleri sayesinde soğuk havalarda hayatlarını sürdürebilen kurtlar, çevredeki çiftçilerin dikkatini çekti. Genç bir çiftçi, arazisinde oyun oynayan kurtlarla karşı karşıya geldi.

Kurtların yağan karla birlikte yaşadıkları mutluluk böyle görüntülendi

SİVAS - Sivas'ta etkisini gösteren kar yağışı hayatı felç etse de en çok sevinen kurtlar oldu.

Kış mevsiminin gelmesiyle yağan kar, doğanın en dayanıklı avcılarından biri olan ve soğuk hava koşullarında güçlenen kurtlara yaradı. Kalın kürkleri ve dayanıklı fizikleri sayesinde -40C'ye kadar düşen sıcaklıklarda bile hayatta kalabilen kurtlar kışın gelmesiyle avlanma becerilerini artırarak koordinasyonlarıyla da oldukça dikkat çekiyor. Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Ağacalar mevkiinde arazisini sürmeye giden genç bir çiftçi arazide kurtla karşılaştı. O anları cep telefonuyla kayıt alan genç çiftçi "Sabah oynuyordu ama akşam olunca üzerime doğru koştu" şeklinde konuştu.

"Bir anda kurtla karşı karşıya kaldım"

Arazisinde çalışırken kurt gördüğünü belirten Furkan Çilkaya, "Sabah araziye çit sürmeye gittiğim esnada arazide kurtla karşılaştım. Sabah saatlerinde kurt oyun oynuyordu kendi kendine. İşim uzadığı için akşama kaldım. Akşam baktığımda kurt etrafta görünmüyordu. Bende aşağı indim. Bir anda kurtla karşı karşıya kaldım. Biraz tedirgin oldum ne yapacağımı şaşırdım. Traktöre binmeye çalışırken üzerime koştu. Kendimi traktöre zor attım" dedi.

Kurtların hareketliliği ve mutluluğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AKIN BOZDUMAN - Genel
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