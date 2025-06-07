Kurban Bayramı'nın İkinci Günü Yollar Boş Kaldı

Bayramın ikinci gününde yollar boş kaldı

İSTANBUL - Kurban Bayramının ikinci günü sabahında da yollar boş kaldı. Boş kalan yollar dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da Kurban Bayramının ikinci günü sabahında yollar, normal günlere göre yine boş kaldı. E-5 karayolu Zeytinburnu Cevizlibağ mevkiinde havadan dron ile çekilen görüntüde Bakırköy ve Ankara yönündeki şeritlerde trafiğin olmadığı görüldü. Trafik yoğunluk uygulaması haritasında yoğunluk yüzde 6 olarak ölçüldü.